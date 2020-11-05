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Hain saldırıda şehit düşen Vanlı işçi son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ’NİN DERECİK İLÇESİNDE TERÖRİSTLER TARAFINDAN YOL ÇALIŞMASI YAPAN İŞ MAKİNESİNE DÜZENLENEN SALDIRIDA ŞEHİT OLAN ÜÇ İŞÇİDEN MEHMET REŞAT KESKİN (46) GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

Asayiş 05.11.2020, 20:37
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Hain saldırıda şehit düşen Vanlı işçi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde teröristler tarafından yol çalışması yapan iş makinesine düzenlenen saldırıda şehit olan üç işçiden Mehmet Reşat Keskin (46) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapılmış, saldırısı sonucu 3 işçi şehit düşmüştü. Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından şehit Mehmet Reşat Keskin’in naaşı Van’ın Edremit ilçesine getirildi. Burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla İl Müftü Vekili Sacit Emiri tarafından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından 3 çocuk babası şehit Keskin’in naaşı Eski Van Şehir Mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.

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