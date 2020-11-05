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Hain saldırıda şehit düşen işçilerin kimlikleri belirlendi
SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞENLERİN SELİM GÜNDÜZ (FOTOĞRAFTAKİ), ZEKİ ÖLMEZ VE MEHMET REŞAT KESKİN OLDUĞU ÖĞRENİLİRKEN, GÜN İÇERİSİNDE TÖRENLE TOPRAĞA VERİLMESİ BEKLENİLİYOR.
Asayiş 05.11.2020, 12:13
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Hakkari’nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan sivil işçilerin kimlikleri belirlendi.
4 Kasım 2020 tarihinde Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan sivil iş makinesine bölücü terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapılmış, saldırısı sonucu 3 sivil işçi şehit düşmüştü. Saldırıda şehit düşenlerin Selim Gündüz (Yüksekova), Zeki Ölmez (Yüksekova) ve Mehmet Reşat Keskin (Van) olduğu öğrenilirken, gün içerisinde törenle toprağa verilmeleri bekleniyor.
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