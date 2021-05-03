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Haftanın ilk gününde Dolmabahçe’de yoğun denetim

İstanbul’da polis ekipleri tam kapanma sonrası haftanın ilk gününde yoğun denetimler yaparak trafikteki vatandaşların izin belgelerini sorguladı.

Asayiş 03.05.2021, 09:54
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Haftanın ilk gününde Dolmabahçe’de yoğun denetim

İstanbul’da polis ekipleri tam kapanma sonrası haftanın ilk gününde yoğun denetimler yaparak trafikteki vatandaşların izin belgelerini sorguladı.

Tam kapanma kararının arından haftanın ilk iş gününde polis ekipleri tarafından İstanbul Dolmabahçe’de yoğun denetimler yapıldı. Denetimlerde yoğunluk oluşmasın diye çok sayıda polis memuru görev aldı. Görev alan polis memurları teker teker araçları durdurarak izin belgesi sordu. Denetimlerin gün boyu yoğun bir şekilde sürdürüleceği öğrenildi.
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