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Hafriyat kamyonunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 11.08.2022, 20:03
Hafriyat kamyonunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 33 AFZ 757 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sokakta oynadığı iddia edilen 6 yaşındaki Alparslan Dince adlı çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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