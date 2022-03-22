Hafriyat kamyonundan dökülen çamurlu su yoldaki araçlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinden yola dökülen çamurlu su yolda seyir halinde olan araçlara zor anlar yaşattı. Çamurlu su dökerek ilerleyen kamyonlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da hafriyat taşıyan kamyonların yollara döktüğü çamurlu su yolda ilerleyen araçlara zor anlar yaşattı. Sultangazi’ de hafriyat aldıktan sonra otoyolda ilerleyen bir kamyon yola çamurlu su dökerek ilerledi. Dökülen çamurlu su arkadaki araç sürücülerine zor anlar yaşattı o anlar araç kamerası ile kaydedildi. Eyüpsultan da ise bir beton mikseri çamurlu suyu yol kenarına boşalttı. Boşaltılan çamurlu su nedeni ile kamyonların kullandığı yollar pislik içerisinde kaldı. Yaşananlar cep telefonu ve araç kameraları ile kaydedildi.