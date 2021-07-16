Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bolu’nun Gerede ilçesi D100 Karayolunda hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gerede ilçesi D100 Karayolu Aktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Süleyman B. idaresindeki 06 TC 181 plakalı otomobil, önünde seyreden Şeref K. yönetimindeki 06 BUA 181 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Otomobilin içinde yolcu olarak bulunan Mehmet B. (83) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Süleyman B. ile Furkan T., Elif ve Fatma B. ile Nezaket Ç. ve Hatice E. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet B.’nin cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.