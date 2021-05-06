Hafif ticari araçlar çarpıştı: 4 yaralı

Antalya’nın Kepez ilçesinde hafif ticari iki aracın kavşak üzerinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan birisi kavşak üzerinde bulunan orta refüje çıkarak köprünün demir korkuluklarına vurarak durabildi.

Kaza, Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru hareket halinde olan Alper K. yönetimindeki Peugeot marka 07 EM 817 plakalı hafif ticari araç ile Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi üzerinde seyir halinde olan Talha M.Y kontrolündeki Fiat Doblo marka 24 EL 367 plakalı hafif ticari araç, kavşak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan birisi kavşak üzerinde bulunan orta refüje çıkarak köprünün demir korkuluklarına vurarak durabildi. Diğer araç ise istikametinde bulunan kanalın demir korkuluklarına vurarak durdu.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri 112 ve 155 polis hattını arayarak ihbarda bulundu. Kazada her iki araç sürücüsü de olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalelerin ardından 2 yaralı kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.