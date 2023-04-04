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Hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KAVŞAKTA 2 HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİ YARALANDI. KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Asayiş 04.04.2023, 14:52
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşakta 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; Ilıca Mahallesi İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat istikametine gitmekte olan Ahmet Mustafa Durgun’un kullandığı 07 AUU 490 plakalı hafif ticari araç, Franz Walter Jütten’in kullandığı 05 AB 760 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
07 AUU 490 plakalı hafif ticari aracın çarpışmanın şiddetiyle devrilerek hurdaya dönerken, diğer araçta yolcu olarak bulunan Karın Gerstung isimli şahıs yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.