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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 06.09.2021, 16:58
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Şen yönetimindeki 34 DS 199 plakalı otomobil Sungurlu istikametinden Kırıkkale istikametine seyir halindeyken Çiftlik kavşağında Kadir Yazgan idaresindeki 19 SP 414 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücülerden Kadir Yazgan hayatını kaybederken, diğer sürücü Hüseyin Şen ve yanında bulunan Kezban şen yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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