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Hafif ticari araçla ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
KONYA'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 09.11.2020, 12:05
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Konya’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağatay Küçükköseler idaresindeki 42 ACS 698 plakalı otomobil, Emre S. idaresindeki 42 AAJ 068 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Çağatay Küçükköseler hayatını kaybederken, diğer sürücü Emre S. ve araçlarda bulunan Naime C. ve Gönül C. yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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