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Hafif ticari araçla çarpışan minibüs devrildi: 6 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafif ticari ile çarpışan servis minibüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası minibüs şoförü araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Asayiş 20.10.2021, 21:54
Hafif ticari araçla çarpışan minibüs devrildi: 6 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafif ticari ile çarpışan servis minibüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası minibüs şoförü araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AEH 177 plakalı Ford marka servis minibüsü ile Mustafa K. yönetimindeki 34 ZH 8369 plakalı Doblo marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü devrildi. Kaza sırasında servis minibüsündeki bulunan Hüsnü Ş. (65), Ayşe K. (48), Nejla U. (57), Emine Ş.(47), Raşit Ş. (65) ve hafif ticari araçta bulunan Güner K. (44) olmak üzere 6 kişi yaralanırken, minibüs şoförü ise araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan yaralıları kurtarabilmek çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında kurtarılan yararlılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslara alınan yaralılardan Hüsnü Ş. ve Ayşe K. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Nejla U., Emine Ş., Raşit Ş. ve Güner K. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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