Hafif ticari aracın iş yerinin vitrinine çarpma anı güvenlik kamerasında

Elazığ’da hafif ticari aracın kurye motosikleti ile bir iş yerinin vitrinine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Aracın savrulduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi, Vedat Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. hakimiyetindeki 06 HC 5175 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce bir iş yerinin önündeki kurye motosikletine ardından iş yerinin vitrinine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü M.K. hafif yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, tedbir amaçlı Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın savrularak önce kurye motosikletine ardından iş yerinin vitrinine çarptığı yer alıyor.