Hafif ticari aracın çarptığı yaya hastanelik oldu

Aksaray’da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Caddesinden TOKİ istikametine seyreden S.A. (41) idaresindeki 68 BD 887 plakalı hafif ticari araç, caddede karşıya geçmek isteyen T.Ç. (39) isimli yayaya çarptı. Bacak ve bel bölgesinden aldığı darbeyle yere yığılan yayaya ilk müdahale araç sürücüsü ve vatandalar tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.