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Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Sivas’ta hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı, çocuğa çarpan sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Asayiş 16.08.2022, 12:53
Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Sivas’ta hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı, çocuğa çarpan sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Vali Varinli Caddesi üzerinde meydana geldi. C.Y.Y. idaresindeki 58 ACV 026 plakalı Dacia marka hafif ticari aracın sürücüsü yaya geçidini kullanarak bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki A.E.ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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