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Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
ÇORUM'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 29.09.2020, 02:04
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Çorum’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Akşemsettin caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akşemsettin caddesi üzerinde seyir halinde olan Özkan Ardahanlı yönetimindeki 06 AK 8763 plakalı otomobil kavşakta Ender Şeker yönetimindeki 19 AN 912 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Şule Ardahanlı, Habibe Ardahanlı ve Ertuğrul Ardahanlı ile diğer araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Güvenç yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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