Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malatya istikametinden Sincik istikametine gitmekte olan Şükrü Alay idaresindeki 34 GJN 854 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Arıkonak köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Şükrü Alay olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Hüseyin Kiray ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden Şükrü Alay’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.