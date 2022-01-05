Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 19’uncu kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gökhan S.’nin kullandığı 01 AIV 196 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, önünde seyreden Muhammed Fatih K.’nin kullandığı 63 AU 402 plakalı ekim makinesi takılı Fiat marka traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanırken yol kısmi olarak trafiğe kapandı. İlk müdahalelerini yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.