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Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta takla atarak devrilen ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Asayiş 09.09.2022, 10:55
Kahramanmaraş’ta takla atarak devrilen ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. A.Ö, idaresindeki 46 BY 168 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters dönen araçtan çıkarılan sürücü ve yolcu konumdaki S.D’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araç çekiciyle kaldırıldı.
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