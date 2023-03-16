Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İbrahim Şimşek (61) idaresindeki 55 NB 656 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada araç sürücüsü İbrahim Şimşek ve araçta yolcu olarak bulunan Kezban Şimşek(52) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.