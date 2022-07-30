Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Kazayı gören bir vatandaşın yardımı ile araç sürücüsü kurtarıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çardak Mahallesi Balıkhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. idaresindeki 54 RK 112 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlardan biri, suya girerek araç sürücüsünü kurtardı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkartılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. S.H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sulama kanalına düşen araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.