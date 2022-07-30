banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
Fenerbahçe, Henrique’yi kiraladı
Fenerbahçe, Henrique’yi kiraladı

Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Kazayı gören bir vatandaşın yardımı ile araç sürücüsü kurtarıldı.

Asayiş 30.07.2022, 10:43
Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Kazayı gören bir vatandaşın yardımı ile araç sürücüsü kurtarıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çardak Mahallesi Balıkhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. idaresindeki 54 RK 112 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlardan biri, suya girerek araç sürücüsünü kurtardı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkartılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. S.H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sulama kanalına düşen araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu