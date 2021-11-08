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Hafif ticari araç servis minibüsü ile çarpıştı: 1 yaralı
Arnavutköy’de hafif ticari araca servis minibüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Asayiş 08.11.2021, 21:18
Arnavutköy’de hafif ticari araca servis minibüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.15 sıralarında Arnavutköy Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan boşluktan dönmeye çalışan hafif ticari araca servis minibüsü çarptı. Servis minibüsü metrelerce ileride durabilirken, çarptığı ticari araç refüje çıktı. Kazada ağır hasar gören ticari araçta bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ekipler çalışma başlattı.