Hafif ticari araç otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Düzce’de hafif ticari aracın park halindeki otomobille kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce merkeze bağlı İstilli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. idaresindeki 81 GD 638 plakalı hafif ticari araç, İstilli kavşağında park halinde olan Fatma K. idaresindeki 81 GE 278 plakalı Toyota marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü İsmail A. ve 81 GE 278 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Asiye K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Fatma K.’nın çocukları kaza sebebiyle şok geçirdi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.