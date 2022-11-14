Hafif ticari araç motosikletle kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde hafif ticari araç, karşı şeritten gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. 1’i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İznik’in Boyalıca Mahallesi Kapalı Pazar mevkiinde meydana geldi. Pazar alanına giriş yapmaya çalışan H.F. idaresindeki 16 U 9763 plakalı hafif ticari araç, karşı yola girmeye çalışınca karşı şeritten gelen H.K. idaresindeki 16 VG 506 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar motosikletteki 2 yaralının yardımına koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları İznik Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazada motosiklet sürücüsünün ayağının kırıldığı, arkasında bulunan M.C’nin (64) ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.