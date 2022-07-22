Hafif ticari araç kanala uçtu: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Eskikaracakaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bozüyük istikametinden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Bekir Benli (48) yönetimindeki 16 BEN 65 plakalı hafi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu araçtaki yolcular Zahide Benli (47), Şaziye Efe (62), Alparslan (6), Yahya Pıçakçı (18) ve Şerife Pıçakçı (43) yaralandılar. Sürücü ise kazayı yaralanmadan atlattı. 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.