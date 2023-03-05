Hafif ticari araç ile tırın çarpışması kamerada

Kırıkkale’de hafif ticari aracın kavşaktan dönüş yapan tıra çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, I.C. idaresindeki BLDW 634 Moldova plakalı tırın kavşaktan dönüş yaptığı esnada, K.Y.’nin kullandığı 06 YUG 55 plakalı hafif ticari araç dorseye çarptı. Maddi hasarlı kazanın görüntüsü ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kullanılamaz hale gelen hafif ticari araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.