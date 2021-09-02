Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü girişinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü girişinde Halil Ö., idaresindeki 63 ACH 937 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Halit Y. idaresindeki 22 HT 604 plakalı Toyota marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hail Ö., Halit Y. ve araçlarda bulunan Hasan G., Ahmet G., Sıddık A. ile İsmail K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.