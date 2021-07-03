banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Küçükçekmece Gölü'nde çevre felaketi yaşanıyor!
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?
Kemal Sunal'ın hiç bilinmeyen sırrı ne?

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Asayiş 03.07.2021, 20:26
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Kerem D. (44) yönetimindeki 67 NR 169 plakalı hafif ticari araç Karabük istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen Mehmet Ç. (63) idaresindeki 78 BC 960 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte İbrahim Can Çayır (18), Lale Dündar (37) ve Mehmet Ali Dündar (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Yenice Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İbrahim Can Çayır’ın tedavisi ayakta tamamlanırken diğer yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu