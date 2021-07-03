Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Kerem D. (44) yönetimindeki 67 NR 169 plakalı hafif ticari araç Karabük istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen Mehmet Ç. (63) idaresindeki 78 BC 960 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte İbrahim Can Çayır (18), Lale Dündar (37) ve Mehmet Ali Dündar (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Yenice Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İbrahim Can Çayır’ın tedavisi ayakta tamamlanırken diğer yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.