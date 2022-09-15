Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Yenikent Polis Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.’nin kullandığı otomobil ile Ö.A.’nın idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan H.T.B. ve sürücü A.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de hurdaya dönen otomobil ve hafif ticari aracın yakıt sistemini kapatabilmek için uzun süre çaba sarf etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.