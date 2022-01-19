Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Ahılı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. idaresindeki 38 LZ 795 plakalı Mercedes marka otomobil ile R.K.’nın kullandığı 59 SD 905 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Z.T. ile R.K. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen iki otomobilde çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Kazaya ilişin inceleme başlatıldı.