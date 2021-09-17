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Hafif ticari araç ile iş makinesi çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 17.09.2021, 16:14
Hafif ticari araç ile iş makinesi çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konya Adana Karayolu Ereğli ilçesi Gazinolar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki iş makinesi ile C.A.’nın kullandığı 42 E 10 73 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen sıkışmalı kazada yaralılar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. İlk müdahaleleri sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları, kusurlu gördükleri iş makinesinin sürücüsüne tepki gösterdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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