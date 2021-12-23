Hafif ticari araç duran tıra çarptı: 1 yaralı

Karaman’da arızası nedeniyle duran tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil A. yönetimindeki 70 ET 682 plakalı hafif ticari araç, arızası nedeniyle yol kenarında duran iş makinası yüklü 70 EZ 041 plakalı tırı fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç tırın arkasına ok gibi saplandı. Kazada şoför mahallinde sıkışan sürücü ise itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.