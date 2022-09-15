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Hafif ticari araç direğe çarptı: 1 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi’nin Boğazova bölgesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç, enerji nakil hattı beton direğine çarptı, sürücüsü yaralandı.
Asayiş 15.09.2022, 10:55
Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi’nin Boğazova bölgesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç, enerji nakil hattı beton direğine çarptı, sürücüsü yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayyaka’dan Boğazova’ya seyir halinde olan sürücü İzzet D. (59) yönetimindeki 16 PE 687 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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