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Hafif ticari araç cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Çorum’da hafif ticari aracın bir cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 01.04.2021, 18:39
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Hafif ticari araç cipe arkadan çarptı: 4 yaralı

Çorum’da hafif ticari aracın bir cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan Samsun istikametine seyir halinde olan Bahattin Ş. yönetimindeki 19 KR 598 plakalı hafif ticari araç, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde aynı istikamette seyreden Berfin U. yönetimindeki 19 ABR 480 plakalı cipe arkadan çarptı. Kazada sürücüsü ile birlikte hafif ticari araçta bulunan Cengiz S., Emrah G. ve Muharrem D. yaralandı. Yaralılardan araç içerisinde sıkışan Cengiz S., Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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