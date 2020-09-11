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Hafif ticari araç çarptı hayatı karardı

ADANA’DA MUAVİNLİK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLARKEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPMASI SONUCU AYAK BİLEĞİNDE OLUŞAN HASARDAN DOLAYI SAKAT KALAN GENÇ ARTIK ÇALIŞAMADIĞINI SÖYLEDİ.

Asayiş 11.09.2020, 09:56
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Hafif ticari araç çarptı hayatı karardı

Adana’da muavinlik yaparak geçimini sağlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu ayak bileğinde oluşan hasardan dolayı sakat kalan genç, artık çalışamadığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, kaza yaklaşık 2 ay önce Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. Otobüslerde muavinlik yapan 20 yaşındaki Fatih Duygucu evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken bir hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Duygucu daha sonra hastaneye kaldırılıp tedavi gördü. Duygucu kaza sonrası ayak bileğinden yaralandığı için sakat kaldı. Bu nedenle işinden de oldu.

Fatih Duygucu kaza nedeniyle hayatının karardığını belirterek, “Olduğumuz yer okul alanı ve ben burada trafik kazası geçirdim. Karşı kaldırımdan bu tarafa geçiyordum soluma baktığımda araçlar durup bana yol verdi. O sırada ben telefonla konuşuyordum suçumu kabul ediyorum. Sağ taraftan bir araç süratli şekilde gelip ayağıma çarptı ve sürükledi. Haklıyken haksız duruma düştüm, işsiz kaldım ve askerliğimi yapamadım çürük aldım. Ayağımda 15 kırık ve 2 tane platin var. Bugün bir iş başvurusu yaptım ama çürük raporum olduğu için işe alamayacaklarını söylediler. İşsiz kaldım, benim masraflarım var bir şey yapamıyorum” dedi.

Karşıdan karşıya geçerken telefonda konuştuğu için kendisinin de hatalı olduğunu kabul eden Duygucu, “Ancak karşı taraf da direksiyon başında telefonla konuşuyordu. Burada daha önce de 15’e yakın kaza oldu, belediyelere başvuru yapıldı ama kimseden bir dönüş olmadı. Kaza yaptığım yerde bir çukur vardı, araç o çukura düşmemek için bana çarpmış. Burası okullar bölgesi mutlaka ışık yapılması gerekiyor. Çevredeki gören vatandaşların beyanı öyle. Ben uzun yol muavinliği yapıyordum günlük yevmiye alıyordum ama bu olaydan sonra çalışamaz oldum” diye konuştu.

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