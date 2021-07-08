banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Ekmeğe zam yolda!
Ekmeğe zam yolda!
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Akbank normale döndü
Akbank normale döndü

Hafif ticari araç bariyerlere saplandı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın köprüdeki demir bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaraladı.

Asayiş 08.07.2021, 10:44
Hafif ticari araç bariyerlere saplandı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın köprüdeki demir bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaraladı.

Kaza, Ereğli ilçesi Hortu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asım K. idaresindeki 06 FL 0664 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Köprü üzerindeki demir bariyerlere saplanan ve asılı kalan araç aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu