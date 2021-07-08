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Hafif ticari araç bariyerlere saplandı: 1 yaralı
Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın köprüdeki demir bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaraladı.
Asayiş 08.07.2021, 10:44
Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın köprüdeki demir bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaraladı.
Kaza, Ereğli ilçesi Hortu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asım K. idaresindeki 06 FL 0664 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Köprü üzerindeki demir bariyerlere saplanan ve asılı kalan araç aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.