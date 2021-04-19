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Hadise’nin Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına yönelik iddialar hakkında yayınların durdurulması kararı verildi

Ünlü sanatçı Hadise’nin Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına yönelik iddialar hakkında mahkeme yayınların durdurulması kararı verdi.

Asayiş 19.04.2021, 17:26
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Hadise’nin Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına yönelik iddialar hakkında yayınların durdurulması kararı verildi

Ünlü sanatçı Hadise’nin Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına yönelik iddialar hakkında mahkeme yayınların durdurulması kararı verdi.

Sanatçı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini Bodrum Aile Mahkemesi’ne açtığı dava ile sonlandırmak istemişti. Gündeş dilekçesinde Reza Zarrab’ın başka kadınlar ile ilişkisi olduğunu söyleyerek aile birliğinin temelden sarsıldığını ifade etmişti.

Gündeş’in boşanma dilekçesinde yer alan “Başka kadınlar ile ilişkisi var” iddiasının ardından, o kadınlardan birinin Hadise olduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından Hadise, avukatı Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye başvurarak yayın yasağı istedi. Mahkeme Hadise hakkında yazılı-görsel basın ve sosyal medya hesaplarında yapılacak yayınların durdurulmasına karar verdi.
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