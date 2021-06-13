Habur’da tırın dorsesinde patlayıcı düzenek bulundu

Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Şırnak’taki Habur Sınır Kapısı’na gelen bir tırın dorsesinde el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 Haziran Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırın dorsesinde Habur Gümrük Muhafaza görevlilerince yapılan kontrollerde içerisinde patlayıcı madde olduğu değerlendirilen siyah renkli bir metal kutu tespit edildi. Bir yüzeyinde mıknatısların bulunduğu metal kutu, uzman bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Metal kutunun içine plastik patlayıcı ile metal bilyeler yerleştirildiği tespit edilirken, araçta yapılan detaylı aramada da ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçirildi. Yürütülen soruşturmada terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı tespit edilen tır şoförü gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Şüpheli L.Ç., bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.