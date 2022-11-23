Habur Sınır Kapısı’nda bini aşkın elektronik sigara ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Sınır Kapısı’nda 2 farklı operasyonda yüz binlerce lira değerinde toplam bin 33 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, kaçakçılıkla mücadele alanında yapılan kontrollerde Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tır şüpheli görüldü. Şüpheli tır x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluklu bölgeler tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada tırın dorse kısmı ile şase arasında bulunan boşluklara gizlenmiş vaziyette toplam 798 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Diğer bir operasyonda ise, Gümrük Muhafaza ekipleri yine Türkiye’ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük sahasına gelen bir aracı şüpheli olarak görüp yakın takibe aldı. Şoförün şüpheli hareketler sergilemesi sonucu, araç detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı. Yapılan detaylı aramalar neticesinde aracın alt şase kısımlarındaki boşluklara gizlenmiş şekilde 235 adet kaçak elektronik sigara tespit edildi.

Söz konusu operasyonlarda ele geçirilen kaçak elektronik sigaralara el konulurken, olaylara ilişkin soruşturmaların Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ettiği aktarıldı.