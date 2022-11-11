Habur Sınır Kapısı’nda 594 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 594 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir yolcu otobüsü yapılan risk analizleri sonucu şüpheli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Otobüsün x-ray taramasına sevki esnasında şoförün şüpheli hareketler sergilemesi, gümrük sahası güvenlik kamera sistemi ve saha devriye personelinin dikkatini çekti. Şüpheli otobüsten tarama öncesi indirilmeye çalışılan koliler, poşetler ve çantalar olduğunun görülmesi üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Detaylı arama sonucu tarama öncesi araçtan indirilmeye çalışılan eşyalar içerisine gizlenmiş 427 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gerçekleşen bir diğer operasyonda ise iki tırda 167 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Söz konusu tırların arka dingillerinin iç kısmına kaçak telefonların gizlendiği ve bu yolla telefonların kaçak olarak yurda sokulmak istendiği belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati ve başarılı operasyonları neticesinde kaçakçılık girişimlerinin önüne geçilirken, kaçak yollardan getirilmeye çalışılan cep telefonlarına el konuldu. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.