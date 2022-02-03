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Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı
Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.
Asayiş 03.02.2022, 18:52
Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması için TEM Şube’den adliyeye getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Adliyesi’ne getirilen Bozkır’a geçtiğimiz pazar günü ek gözaltı süresi alınmıştı. Yeniden Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.