Hablemitoğlu suikastinin şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Emniyetteki ifadesi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’ye getirildiğini açıkladığı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Uğradığı suikast sonucu 2002 yılında yaşamını yitiren yazar Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesindeki baş şüpheli olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT’in gerçekleştirildiği bir operasyonla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alınan Bozkır’ın emniyetteki gözaltı süresinin devam ettiği ve ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.