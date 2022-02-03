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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Krizin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve MİNSK anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine inanıyoruz” dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime tarihi bir boyut kazandırmıştır.”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Bu ziyaret Ukrayna’nın dostunun kim olduğunu, bizim yanımızda kimin durduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacaktır” dedi.
Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’ye getirildiğini açıkladığı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Adliyeye sevk edildi.
Asayiş 03.02.2022, 18:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’ye getirildiğini açıkladığı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Adliyeye sevk edildi.
Uğradığı suikast sonucu 2002 yılında yaşamını yitiren yazar Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesindeki baş şüpheli olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT’in gerçekleştirildiği bir operasyonla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alınan Bozkır, gözaltı süresinin dolmasının ardından Adli Muayene Polikliğine getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Bozkır Adliyeye sevk edildi. Bozkır’ın gözaltı süresinin uzatılması için Adliyeye götürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.(ALİ-