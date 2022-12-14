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Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme!
18 Aralık 2002’de düzenlenen silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin faillerinden kırmızı bültenle aranan Mustafa Levent Göktaş’ın iade talebi, Bulgaristan tarafından kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.
Asayiş 14.12.2022, 16:23
18 Aralık 2002’de düzenlenen silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin faillerinden kırmızı bültenle aranan Mustafa Levent Göktaş’ın iade talebi, Bulgaristan tarafından kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.