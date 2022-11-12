Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı: Fetullah Gülen ve 9 sanık hakkında dava açıldı

Ankara’da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002’de yaşamını yitiren akademisyen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu soruşturması tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Fetullah Gülen, Enver Altaylı, Mustafa Özcan ve Levent Göktaş’ın da bulunduğu 10 sanık hakkında dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturması kapsamındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu’nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı. Firari emekli Albay Levent Göktaş, şüpheli emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek’in Hablemitoğlu’nu "tasarlayarak öldürdükleri"ne iddianamede yer verildi. Bu kapsamda söz konusu isimlerin "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, ayrıca Göktaş’ın "örgüt kuruculuğu"ndan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek’in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha cezalandırılmaları istendi. Eski yüzbaşı Nuri Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak’ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenirken, Bozkır’ın "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Mehmet Narin hakkında "suç örgütüne üye olmak"tan 4 yıla kadar hapis istendi, 9 şüpheli için takipsizlik kararı verildi.

Hablemitoğlu, FETÖ’nün sözde "cemaat" olarak bilindiği yıllarda bu yapıya yönelik tespitleriyle dikkatleri üzerine çekmiş, "Köstebek" isimli kitabında "Gülen cemaati"nin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaparak yapıyı "Fetullahçılar" olarak tanımlamıştı. Örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde başından vurularak öldürüldü.