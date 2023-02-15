Hablemitoğlu suikastı sanıklarından Emekli Binbaşı Fikret Emek, savunmasını sundu

Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş’ın da bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, sanık Emekli Binbaşı Fikret Emek savunma yaptı. Sanık Emek, "Böyle bir cinayet için en az 2 ay keşif yapılması lazım. Karşıdaki kişi eve ne zaman giriyor, ne zaman evden çıkıyor, ne iş yapıyor, bu bilgiler şart" dedi.

Sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya 1 saat ara verdi. Aradan sonra sanık Emekli Binbaşı Fikret Emek’e savunma yapması için söz hakkı verdi. Duruşmada söz alan Emek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Cinayetten bir gün önce Eskişehir’den Ankara’ya gelmiş olmasına ise ’tesadüf’ dedi. Sanık Emek, "Sanırım o tarih denk gelmiş, bilmiyorum. 1 ay kadar izinliydim ben öncesinde de rahatsızdım. 17’sinde Ankara’ya gelme nedenim Levent Göktaş’ın bana; ’Ben izne çıkıyorum, gel’ demiş olması olabilir, hatırlamıyorum. Çünkü Levent Göktaş aynı tarihte Konya’ya gitti. Ankara’ya döndüğüm gün Levent Göktaş’ı arayıp geldiğimi haber vermek istemiş olabilirim. Üzerinden çok zaman geçti, hatırlayamıyorum. Benim cinayet günü Gölbaşı’ndaki birlikte olduğum baz sinyallerinden belli ya gece eğitimindeyim ya da birlik içinde bir yerdeydim ama oradayım yani. Cinayete yardım etmek için birlikten çıkmış olsam bile Gölbaşı’ndan olay yerine gitmem 35 dakikadan az süremez. Galatasaray maçının da o gün olduğunu düşünürsek benim oraya gitmem 45 dakika 1 saat arası. Dolayısıyla benim bu cinayete katılmam mümkün değil" dedi.

“Böyle bir cinayet için en az 2 ay keşif yapılması lazım”

Kamuoyunda bu kadar ses getiren bir cinayet işlenmesi için uzun zaman araştırma yapılmasının şart olduğunu ifade eden sanık Emek, "Böyle bir cinayet için en az 2 ay keşif yapılması lazım. Karşıdaki kişi eve ne zaman giriyor, ne zaman evden çıkıyor, ne iş yapıyor, bu bilgiler şart" diye konuştu. Sanığın beyanından sonra mahkeme başkanının, Emek’e “Bu şekilde olması gerektiğini nereden biliyorsunuz” sorusu üzerine sanık Emek, “Bir eski asker olarak düşman bölgesinde hedef olan bir yerde bunlar araştırılır. En az 1 ay öncesinde keşif olur. Buradan biliyorum. Aldığımız askeri eğitimlerde biz bunları görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ben katil, cani, şerefsiz bir adam değilim”

Cinayetle bir ilgisinin olmadığını, masum olduğunu aktaran sanık Emek, "Ben katil, cani, şerefsiz bir adam değilim. Bu cinayetin içinde bulunmadım. Biz bu davada yargılandığımıza göre maktul Necip Hablemitoğlu’nu tanımak da suç tanımamak da. O dönemde bekar olduğum için televizyonları, gazeteleri takip etmeye çok fırsatım oldu. Hablemitoğlu’nu çıktığı televizyon programlarından tanıyıp, biliyorum. Cinayet haberini gördüğüm zaman ölümüne de üzüldüm" dedi. Sanık Emek, Hablemitoğlu suikastının gerçekleştirilmesinde kullanılan araç hakkında 2000 model sedan, beyaza yakın bir renkte araç olduğunu söyleyen Tanık Ömer Yaman’ın ifadesinin sonradan değiştiğini ifade etti. Sanık Emek, "Sonraki beyanlarında söz konusu araç için net bir dille beyaz renkli bir araç olduğu beyanında bulunuyor. Yaman’ın ifadelerinin farklı yerlerinde çelişkiler mevcut, insaf" şeklinde savunma yaptı.

“Mafyatik tipler para ile tetikçilere yaptırabilir bu cinayeti”

Cinayeti işletenlerin gözdağı vermek istemiş olabilecekleri belirten Sanık Emek, “Sizi evinizin önünde bile öldürürüz mü demek istemişlerdir, bilmiyorum. Bu yönde söylentiler var. Koskoca subaylar kendilerini riske atarak gidip bir cinayet işleyecekler, bunun bence hiçbir mantığı yok. Mafyatik tipler, para ile tetikçilere yaptırılabilir bu cinayeti. Belki Almanlar, belki polisler bilmiyorum herkes yapmış olabilir. Bu cinayet hakkında yapabileceğim tek yorum kesinlikle ihmalin olduğu. Olayı gören bir görgü tanığı olmadığına göre kimsenin görmediği bir anda olduğu aşikar” ifadelerine yer verdi.

Sanık Emekli Binbaşı Fikret Emek’in savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Emek’in çapraz sorgusu için duruşmayı yarın sabah saat 10:00’a erteledi.