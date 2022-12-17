Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş tutuklandı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun Ankara’da 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan’da yakalanan Mustafa Levent Göktaş Türkiye’ye iade edildi. Göktaş, Havalimanı emniyetindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Hablemitoğlu’nun öldürülmesi olayının faillerinden biri olan Levent Göktaş’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022’de Bulgaristan’dan iadesi talep edilmişti. Göktaş’ın Türkiye’ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin 14 Aralıkta aldığı kararla kabul edildi.

Interpol yetkilileri tarafından Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’dan havalanan tarifeli uçakla gece saatlerinde İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göktaş’ın Havalimanı emniyetindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildiği belirtildi.