Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Marmara Cezaevi’ne gönderildi

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun Ankara’da 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, suikastın faillerinden olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan’da yakalanan Mustafa Levent Göktaş Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

Türk tarihçi ve yazar, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002’de evinin önünde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan suikastın ardından olayın faillerinden biri olan ve yakalanması için hakkında kırmızı bülten çıkarılan Levent Göktaş geçtiğimiz aylarda Bulgaristan’da yakalanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022’de Göktaş’ın Bulgaristan’dan iadesi talep edilmişti. Türkiye’ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin 14 Aralıkta aldığı kararla kabul edilen Göktaş, dün Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’dan havalanan tarifeli uçakla Interpol yetkilileri tarafından İstanbul Havalimanı’na getirildi.

Göktaş, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından teslim alındı.

Öte yandan Göktaş’ın İstanbul’a getirildiği ve polis tarafından teslim alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere Mustafa Levent Göktaş’ı taşıyan uçağın havalimanına iniş yapması ve Göktaş’ın Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimi’ne getirildiği anlar yansıdı. Burada işlemleri tamamlanan Göktaş, tutuklanarak saat 04.24’te Marmara Cezaevi’ne gönderildi.