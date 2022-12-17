Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş İstanbul’a getirildi

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun Ankara’da 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Hablemitoğlu suikastının faillerinden olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan’da yakalanan Mustafa Levent Göktaş İstanbul’a getirildi.

Türk tarihçi ve yazar, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002’de evinin önünde kendisine düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Hablemitoğlu’nun öldürülmesi olayının faillerinden biri olan ve yakalanması için hakkında kırmızı bülten çıkarılan Levent Göktaş Bulgaristan’da yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022’de Bulgaristan’dan iadesi talep edildi. Göktaş’ın Türkiye’ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin 14 Aralıkta aldığı kararla kabul edildi. Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’dan havalanan tarifeli uçakla Interpol yetkilileri İstanbul Havalimanı’na getirildi. Göktaş, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından teslim alındı.