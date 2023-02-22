Hablemitoğlu davasında sanık Enver Altaylı’nın avukatları savunmalarını tamamladı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davada, sanıklardan eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın avukatları savunmalarını tamamladı.

Hablemitoğlu cinayetine ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tutuklu sanıklar, Aydın Köstem, Nuri Gökhan Bozkır ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile tutuksuz sanık Mehmet Narin’in hazır bulunduğu duruşmada, diğer sanıklar Fikret Emek, Enver Altaylı ve Levent Göktaş ile cezaevinden SEPGİS sistemiyle bağlantı kuruldu.

’Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor’

Duruşmada, sanıklardan eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın aynı zamanda kızı olan avukatı Dilara Yılmaz savunma gerçekleştirdi. Yargılamada usule ilişkin eksikler yapıldığını savunan Yılmaz, müvekkilinin suçlandığı eylemleri ne zaman, nerede ve nasıl yaptığının açıklanmadığını ileri sürdü. Avukat Yılmaz, eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın ve gazeteci Zihni Çakır’ın da arasında bulunduğu bazı kişilerin davada "tanık" olarak dinlenmesini, bazı kişilerin cep telefonlarına ilişkin HTS kayıtlarının dosyaya kazandırılmasını istedi. Altaylı, Hablemitoğlu cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasıyla yargılanıyor.

Dosyada, FETÖ elebaşı Gülen’in yanı sıra örgütün sözde "Türkiye imamı" Mustafa Özcan ile Ali Serhat Ilıcak davanın firari sanıkları arasında yer alıyor.