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Selçuk Bayraktar: “Teknoloji Bakanlığı ve ASAN’ın kurduğu bir Tekno Park’ta bir faaliyet gösterme hedefimiz var”
“Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, ‘kasten öldürme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.”
“Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, ‘kasten öldürme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.”
Asayiş 08.02.2022, 14:44
“Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, ‘kasten öldürme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.”